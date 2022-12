Calciomercato Inter, incognita Skriniar: ritorno di fiamma per l’ex Juventus

Calciomercato Inter, i nerazzurri spingono per la difesa

Un approdo auspicato e un’incognita. Le due definizioni, in casa Inter, sono il ritratto di Merih Demiral e Milan Skriniar. Quest’ultimo sembrava a un soffio dall’accasarsi al Paris Saint Germain e in quell’occasione l’agente Paolo Busardò propose ai nerazzurri due nomi precisi: Trevoh Chalobah e Demiral. Poi, però, tutto finì in una bolla di sapone perchè ognuno restò al proprio domicilio calcistico, Skriniar all’Inter, Chalobah al Chelsea e Demiral all’Atalanta.

Inter interessata ma c’è l’incognita economica

Il futuro di Skriniar ancora in nerazzurro sembra tutt’altro che consegnato alla certezza. E questo ha favorito la reviviscenza del desiderio dei nerazzurri di assicurarsi l’atalantino ex, tra le altre, di Sporting Lisbona, Sassuolo e Juventus. Tra il desiderio e la sua traduzione in realtà, però, fa la sua comparsa il dettaglio economico dell’operazione. La società orobica, infatti, ha riscattato dalla Juventus il giocatore per venti milioni e ha ora fatto una valutazione per la cessione stimabile tra i 30 e i 40. Il calciatore di Karamursel e nazionale della mezzaluna potrebbe quindi scegliere di prendere l’aereo per l’Inghilterra, destinazione Leicester ovvero campionato di “Premier league”.

Al posto di Soyuncu?

Il club inglese che vinse lo storico scudetto nel 2016 con l’italianissimo Claudio Ranieri in panchina perderà a parametro zero Caglar Soyuncu, anch’egli turco e anch’egli proposto a suo tempo al club nerazzurro di via della Liberazione. Per l’attaccante di Smirne classe 1996 e anch’egli nel giro della nazionale turca, però, si sarebbero già spalancate le porte dell’Atletico Madrid.