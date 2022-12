Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per la difesa | Il nome

La difesa il primo reparto da rinforzare

Tanti pensieri nella testa di Marotta. Dalla possibile cessione di Dumfries al reparto difensivo che ha preso troppi gol nella prima parte di questa stagione. Skriniar potrebbe essere il primo grande sacrificabile con il PSG sempre in pressing. Bastoni non si tocca mentre De Vrij è in uscita ma il mercato per in questo momento scarseggia. Occhio allora al possibile colpo lì dietro.

Asse Udine-Milano bollente, ce lo insegna la storia

L’Inter starebbe valutando seriamente Rodrigo Becao, sempre più in crescita con l’Udinese. Si teme un Bremer-bis anche se la storia ci dice come sia nerazzurri che rossoneri siano andati a pescare tante volte nel capoluogo friulano. Il piano dell’Inter è arrivare ad avere già l’accordo col giocatore la prossima estate e spendere poco per via del contratto in scadenza nel 2024.