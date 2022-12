Calciomercato Juventus, l’esterno non rinnoverà: decisione già presa

Cuadrado dice addio

La Juventus continua sulle orme della vecchia dirigenza con l’obbiettivo di ringiovanire una rosa che oramai conta tanti giocatori sopra i 30 anni. La produzione di talenti del settore giovanile bianconero, che passano dalla primavera all’U23, va alimentata con la possibilità di farli rimanere in pianta stabile all’interno della prima squadra. La volontà è quella di dare sempre più spazio ai giovani nel panorama mondiale.

Cuadrado lontano da Torino

Il primo a farne le spese potrebbe essere Juan Cuadrado. Il colombiano ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e, proprio per i motivi detti in precedenza, difficilmente sarà rinnovato. Allegri vorrebbe subito un terzino a gennaio e i nomi più accreditati sono quelli di Dalot, Fresneda e Karsdorp.