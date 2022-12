Calciomercato Lazio, l’ex giallorosso spinge per volare da Sarri: le ultime

Calciomercato Lazio, Sarri aspetta Pellegrini

Il mercato della Lazio resta in fermento, visto che la squadra di Sarri ha bisogno di rinforzi, a partire dal terzino sinistro. E proprio dell’obiettivo della Lazio ha parlato il ds dell’Eintracht Markus Krösche ai microfoni di ‘Sport1’. Queste le sue parole: “Dopo un buon inizio, Luca ha avuto difficoltà e poi anche piccoli infortuni. Si vedeva che ha la volontà di farsi strada, ma non ha ancora trovato il suo ritmo”, ha detto Krösche che spera nella sua permanenza: “Non ha ancora esaurito tutto il suo potenziale con noi. Si vede che ha una buona velocità e un buon comportamento nei duelli. Sarà fondamentale che porti costantemente e in modo affidabile queste qualità in campo e che le sviluppi ogni giorno in allenamento. Tocca a lui decidere come portare avanti questa avventura”. La tv tedesca ha fatto sapere che il club di Pellegrini ha intenzione di tenere il calciatore fino a giugno.