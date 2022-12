Calciomercato Lazio, Luis Alberto vuole la cessione: altra pretendente dopo il Siviglia

Lazio, Luis Alberto vuole andare via

Il talento della Lazio, Luis Alberto, è sul mercato ma i 20 milioni di euro che chiede Lotito, sono troppi. Per il giocatore la priorità è quella di tornare in Spagna, nella sua amata Siviglia, ma il club di Monchi ci sta mettendo troppo tempo a valutare il giocatore. A questo punto il Mago avrebbe perso la pazienza e non vuole aspettare ancora altro tempo, perciò aprirà i contatti anche con il Valencia di Rino Gattuso. I ‘Los Murcielagos’ hanno bisogno di un giocatore come quelli di Luis Alberto, ma la Lazio continua a valutare il giocatore, non meno di 20 milioni di euro.