Calciomercato Lazio, Tare sempre più vicino al vice Immobile: arriva l’ex giallorosso?

Calciomercato Lazio, il Toro chiude per l’attaccante

I nomi circolati in questi giorni sono tanti: Bonazzoli, Cheddira, Caputo e Boye. Dalla scatola dei desideri della Lazio alla ricerca del vice di Ciro Immobile spunta ora però un altro nome, Antonio Sanabria.

II Torino, in cui l’attaccante paraguayano attualmente milita, secondo quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio ha però tirato il freno a mano sulla sua cessione decidendo di toglierlo dal mercato. Per la Lazio, quindi, assicurarselo rischia di essere una chimera.

Dalla formazione B del Barcellona alla casacca granata

Sanabria ha debuttato nel calcio professionistico con la maglia della squadra B del Barcellona dove si è subito messo in evidenza con tre reti in dieci partite. Poi l’approdo in Italia dove ha indossato le maglie di Sassuolo e Roma. Il suo ruolo di giramondo si è confermato poi con la chiamata del calcio spagnolo dove ha militato prima nello Sporting Gijon mettendo a segno 11 reti in 29 gare e poi nel Betis Siviglia con 54 presenze e 14 reti. Le sirene dell’Italia sono tornate a sedurlo nel 2019-20 quando ha avuto un’esperienza con il Genoa, poi il ritorno al calcio iberico con il Betis. Ma l’Italia gli è sempre rimasta nel cuore e così è riapprodato in terra tricolore con la maglia del Torino segnando 13 reti in 53 partite di cui 2 (su undici presenze) nella stagione in corso. Ventotto, invece, le sue presenze nella nazionale paraguayana con due centri. Numeri che sembrano giustificare in abbondanza sia la decisione del Torino di tenerselo stretto sia quella della Lazio di marcarlo in modo stringente.