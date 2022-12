Calciomercato Milan, derby per il vice Maignan: Maldini pronto a sorpassare l’Inter

Calciomercato Milan, il Milan alla ricerca del vice Maignan

Lunedì 2 gennaio si aprirà la sessione del Calciomercato invernale e qualcosa bolle in pentola per quanto riguarda il Milan. Destano non poche preoccupazioni le condizioni di Mike Maignan ed è molto probabile che nei primi giorni di mercato arrivi un portiere che si alternerà con Tatarusanu. Il portiere francese è infortunato al polpaccio sinistro e potrebbe restare fuori un altro po’ di tempo: proprio per questo motivo Massara e Maldini vogliono correre ai ripari.

Calciomercato Milan, ecco il sostituto di Maignan

Da mesi il nome più caldo per la porta del Milan è quello di Sportiello, ma nel caso i rossoneri volessero anticipare l’arrivo del portiere, l’Atalanta chiederebbe 5 milioni di euro per lasciarlo partire a gennaio. Nelle ultime, però, si è fatto largo il nome di Yann Sommer, portiere svizzero del Borussia Mönchengladbach, con scadenza nel 2023. Per l’estremo difensore la concorrenza è spietata, dato che squadre come Bayern Monaco hanno messo gli occhi addosso allo svizzero.