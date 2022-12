Calciomercato Milan, i rossoneri rivoluzionano l’attacco di Pioli: i dettagli

Kjaergaard piace anche all’altra sponda calcistica di Milano

Svizzero e attaccante uno, centrocampista e danese l’altro. Ad accomunare Noah Okafor e Maurits Kjaergaard, finora, vi è la squadra a cui appartengono ovvero l’Austria Salisburgo , compagine dell’Admiral Bundesliga. Presto i due potrebbero ritrovarsi insieme anche con la maglia del Milan.

Il danese classe 2003, però, è nel mirino anche dell’altra anima calcistica di Milano, l’Inter. Ad ambedue le compagini ha suscitato in particolare forte impressione il ventaglio delle prestazioni offerte dal giocatore in Champions League. Dotato di grande prestanza fisica, il centrocampista scandinavo è descritto dagli addetti ai lavori anche come giocatore in possesso di notevoli qualità tecniche. Per sua stessa ammissione, il modello a cui si ispira è quello del brasiliano Kakà.

Gli esordi in patria, poi il volo verso l’Austria

Kjaergaard ha mosso i primi passi nelle giovanili del Lyngby. Poi, per lui, è arrivato il richiamo dell’Austria dove si è accasato dal 2019 al 2021 al Liefering totalizzando 47 presenze e sette reti. Un bottino che ha indotto il Salisburgo a volersene assicurare le prestazioni. La fiducia è stata ripagata dal giocatore in termini di 34 presenze e quattro reti. Di lui si è accorta anche la nazionale danese per la quale ha indossato le casacche di under 16, under 17 e under 19 fino alle dodici presenze condite da tre reti con l’under 21. Resta ora da vedere se ad accaparrarselo sarà il diavolo o il biscione.