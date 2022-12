Calciomercato Milan, Maldini getta le basi per il rinnovo di Leao | Sul calciatore l’ombra di Manchester City e Chelsea

Calciomercato Milan, Maldini accelera per Leao

Il Milan continua a lavorare sottotraccia per il rinnovo di Rafael Leao. I rossoneri in queste ore hanno alzato l’offerta a 7 milioni di euro per il prolungamento di contratto dell’attaccante portoghese, che piace a mezza Europa.

Calciomercato Milan, tesoretto Leao da 120 milioni?

Tanti i club che vogliono il giocatore, dal Chelsea al Manchester City fino ad arrivare al Real Madrid di Ancelotti, e che sarebbero pronti a pagare 120 milioni di euro per le prestazioni del forte attaccante rossonero anche se a partire da giugno visto che Maldini e Massara non vogliono compromettere il futuro del Milan visto che i rossoneri sono impegnati ancora su tre fronti. Nelle prossime ore potrebbe esserci un contratto tra il procuratore del calciatore e la dirigente anche se a oggi non c’è ancora un appuntamento con Ted Dimvula, procuratore del calciatore.