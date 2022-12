Calciomercato Milan, tre obiettivi per il futuro | La scelta di Maldini

Massara a caccia di giovani per il futuro

Calciomercato Milan, Massara punta sui giovani

Il calciomercato invernale entra nel vivo e tra poche aprirà i battenti. Una delle squadre che la potrebbe fare da protagonista, è il Milan. I rossoneri non sono a caccia di grandi nomi, ma di profili giovani e di prospettiva, come quello di Tonali, diventato grande perno della rosa. Il settore scouting del Milan, infatti, sta monitorando tre profili interessanti per cercare di rinforzare il centrocampo. Due appartengono al Red Bull Salisbrugo e sono Nicolas Seiwald(2001) e Maurits Kjaergaard(2003), mentre l’altro profilo è Ferdi Kadioglu del Fenerbahce, un tutto fare con grandi margini di crescita.