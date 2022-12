Calciomercato Napoli, Demme alla finestra: il vice Lobotka arriva dalla Premier League

Calciomercato Napoli, arriva l’ex Atalanta a centrocampo?

Visto il rinnovo di Lobotka che ormai appare una formalità, il Napoli sta lavorando ad una serie di nomi a centrocampo tra cui Remo Freuler, calciatore di proprietà del Nottingham Forest e che ha già giocato in serie A con l’Atalanta. Il centrocampista svizzero è considerato per caratteristiche il sostituto ideale sia di Lobotka, che in diverse partite sarà risparmiato e sia di Demme, che finirà sul mercato e che potrebbe finire alla Salernitana, viste le richieste di Morgan De Santis.