Calciomercato Napoli, Giuntoli ha trovato il sostituto di Zielinski: colpo ‘Mondiale’

Calciomercato Napoli, la situazione sul rinnovo di Zielinski

Piotr Zielinski è diventato uno dei giocatori fondamentali del Napoli di Luciano Spalletti e la società vuole tenerselo stretto, data l’importanza del calciatore. Il contratto del polacco, che gioca con gli azzurri dal 2016, scade nel 2024. Il centrocampista negli anni è stato incostante, ma quest’anno sembra aver trovato la giusta forma e sta sfornando prestazioni di alto livello. Già la scorsa estate sembrava che Zielinski potesse lasciare il Napoli, ma le cose hanno preso un’altra piega dopo che Spalletti si è convinto che il polacco avrebbe trovato maggiore continuità con il 4-3-3.

Calciomercato Napoli, ecco il sostituto di Zielinski

Il nodo da snodare è ora il rinnovo con il Napoli che incontrerà l’entourage del calciatore in primavera per discutere del rinnovo. La società è stata chiara con il calciatore: rinnovo prima dell’estate altrimenti sarà addio. Il polacco valuta la situazione, in quanto questo potrebbe essere l’ultimo contratto importante della sua carriera. In caso di mancato accordo per il rinnovo, il Napoli ha già pronto le alternative: o il marocchino Ounahi, che ha disputato un Mondiale fenomenale, oppure Samardzic dell’Udinese