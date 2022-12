Calciomercato, Napoli pigliatutto: superata la Roma per l’obiettivo di Mourinho | Atteso a giorni

Calciomercato Napoli, altro acquisto per Spalletti

Per continuare a vincere ancora, il Napoli di Spalletti ha bisogno di ricambi di qualità per dominare il campionato e le altre due competizioni a disposizione. Proprio per questo Giuntoli sta lavorando già da ora per regalare altri acquisti all’allenatore toscano, che è però totalmente concentrato in vista della gara di San Siro contro l’Inter.

E proprio di uno dei tanti acquisti ha parlato Marcin Dobosz, giornalista di Przeglad Sportowy che ha svelato ai microfoni di 1 Station Radio che il club di De Laurentiis ha superato la concorrenza della Roma a Bereszyski, che sbarcherà già a gennaio. Il giocatore polacco, è considerato l’alternativa ideale per far rifiatare Di Lorenzo con una doppia mossa di Giuntoli che prende un calciatore affidabile e allo stesso tempo esperto.