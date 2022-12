Calciomercato Roma, avanti tutta per Frattesi ma occhio alla concorrenza | La mossa di Tiago Pinto

L’innesto ideale per Pioli a centrocampo

Milan o Roma? Meazza o stadio Olimpico? Rossoneri e giallorossi sono in corsa per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo e della nazionale. Il diavolo si sarebbe inserito nell’operazione di recente ma in realtà ha puntato gli occhi addosso all’ex Empoli da oltre un anno.

Il tecnico rossonero Stefano Pioli, secondo quanto riportato da Sportmediaset, lo vede come il candidato ideale per irrobustire la linea mediana del campo. A tenere banco è però, come già lo scorso anno, il discorso economico. L’affare sfociò infatti in precedenza nel nulla perchè la cifra di 40 milioni chiesta da Carnevali fu ritenuta abnorme dal sodalizio di via Aldo Rossi. Stavolta, però, potrebbe essere diverso proprio in considerazione della fame di potenziamento del centrocampo manifestata dall’allenatore. E vi sarebbe, da parte dei rossoneri, anche un eventuale risorsa aggiuntiva da utilizzare ovvero i proventi ottenuti dalla qualificazione agli ottavi di finale della “Champions League”.

Ma anche la Roma è sul pezzo

I giallorossi sembrano però in pole position. La proposta del club meneghino non prevede contropartite tecniche. Così come per la Roma, però, la chiave che potrebbe aprire la porta all’ingresso di Frattesi sembra risiedere solo nella formula del prestito oneroso di dieci milioni con obbligo di riscatto in estate. Dopo essersi fatto le ossa nelle giovanili di Lazio, Roma e Sassuolo, Frattesi è approdato all’Ascoli dove ha collezionato 33 presenze , poi all’Empoli dove ne ha fatte registrare 37 con cinque reti e al Monza dove, nello stesso numero di partite giocate, è andato a bersaglio otto volte. La sua storia più recente parla di 49 presenze con il Sassuolo, in cui militava già nel 2017-2018 pur senza disputare neppure una partita, e otto reti. Quattro, invece, i cartellini timbrati finora con la nazionale maggiore.