Calciomercato Roma, Pinto vaglia quattro piste per la difesa: Mourinho sceglie

Roma, quattro nomi per la difesa

Il calciomercato invernale sta per iniziare e la Roma sarà protagonista con qualche trattativa importante. Infatti, i giallorossi, oltre sistemare la situazione Shomurodov verso Torino e il gran dilemma Frattesi, la Roma cerca anche un difensore centrale. Il motivo sarebbe quello di ricoprire il ruolo di Smalling, che potrebbe lasciare a giugno.

Roma, ecco i nomi di Pinto

Per la difesa ci sarebbero diversi nomi sul taccuino di Tiago Pinto come Kiwior, Hincapie, N’dicka e Omeragic. Quest’ultimi due sono in scadenza di contratto il 30 giungo 2023 e potrebbero essere ottime occasione per la società giallorossa.