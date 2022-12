Calciomercato Serie B: Forte vuole la Reggina, il Pisa riscatterà Morutan dal Galatasaray

La Reggina cerca rinforzi per il sogno Serie A

Iniziano i primi rumors di calciomercato invernale, una delle società più attive è sicuramente la Reggina, che ha nel mirino Forte del Benevento e Inglese del Parma, con il primo che vuole vestire la maglia granata e pare avere un pre accordo con il club calabrese. Inzaghi vuole anche un portiere, piace Nicolas del Pisa che è in scadenza di contratto, i nerazzurri invece, hanno preso informazioni su Leali dell’Ascoli, anch’esso in scadenza. Il Pisa, notizia di pochi minuti fa, riscatterà Olimpiu Morutan dal Galatasaray per la cifra di 5,5 milioni di euro, un affare per ciò che ha fatto vedere in campo. Il Perugia vuole rinforzarsi ed ha in uscita Strizozlo e Melchiorri, con il primo che interessa al Modena di Tesser.

Infine il bari vuole sfoltire la rosa ed ha in uscita Scavone, Paponi e Marras che ha mercato in B.