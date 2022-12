Il Chelsea vuole la stella del Benfica

Il Chelsea vuole tornare protagonista in Premier League, e per questo sta preparando un’offerta monstre al Benfica pur di portare a Londra il gioiellino Enzo Fernandez.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il club londinese è disposto a pagare la clausola di rescissione di 120 milioni di euro al Benfica. Enzo Fernandez ha disputato un Mondiale in Qatar da protagonista con l’Albiceleste riuscendo a vincere il titolo di miglior giocatore U21 della competizione.

Enzo Fernandez è un centrocampista centrale di 21 anni, ex River Plate che è in forza attualmente al Benfica dove in 13 partite ha messo a segno una rete e regalato tre assist ai compagni.