Calciomercato Inter, il Chelsea torna forte su Dumfries | Tre i sostituti per Inzaghi

Dumfries verso la Premier

Ormai non c’è più nulla da fare, con ogni probabilità Denzel Dumfries lascerà Milano entro l’estate prossima. Sulle tracce dell’olandese c’è, come sempre, il Chelsea pronto a fare sul serio e ad accontentare l’Inter. I nerazzurri vogliono almeno 50 milioni di euro, cifra che non sembrerebbe spaventare i Blues. L’Inter, ovviamente, spera in un’asta con altri top club europei nella sessione estiva. Sul giocatore anche Bayern Monaco e Manchester United.

I possibili sostituti low cost per i nerazzurri

Se Dumfries dovesse partire già nella sessione di gennaio, l’Inter avrebbe già dei nomi in lizza per sostituirlo. Si parla di Bouchanan, Singo ed Emerson Royal. Mentre il canadese e il brasiliano sono facilmente arriva il, più complicata è la questione Singo. Difficilmente il Torino si priverà del proprio esterno a stagione in corso.