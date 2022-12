Calciomercato Inter, il difensore si allontana vola verso il Tottenham di Conte | C’è l’offerta

Calciomercato Inter, Hincapie resta un obiettivo nerazzurro

Il mercato dell’Inter riguarda anche il reparto arretrato: messosi in mostra al Mondiale in Qatar con il suo Ecuador, Piero Hincapie è un obiettivo per la difesa dei nerazzurri. Il classe 2002 si è imposto all’attenzione dei principali club europei, tra cui appunto anche l’Inter.

Mercato Inter, Hincapie resta al momento un obiettivo impossibile

Come riporta tuttomercatoweb, Hincapie è al momento un obiettivo impossibile per i nerazzurri: l’unico modo per poter imbastire una trattativa è che parta Alessandro Bastoni. Hincapie è un nome gradito ad Antonio Conte che, insieme a Fabio Paratici, sta studiando la possibilità di fare un’offerta al Tottenham per farlo arrivare a Londra, magari già a gennaio.