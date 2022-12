Calciomercato Juve, da rivedere le fasce difensive: Cuadrado al tramonto, De Sciglio non convince

Per la Juventus una delle carte nel mazzo che dovrà rimescolare e rimettere a posto riguarda la fascia difensiva, in particolar modo quella destra. Tante valutazioni verranno fatte dalle parti della Continassa, poiché Cuadrado è ormai al tramonto della sua carriera, e sembra essere arrivato al punto di chiusura anche il suo rapporto con la vecchia Signora, dopo le ultime prestazioni di questa stagione non esaltanti. De Sciglio non garantisce nulla di sicuro e concreto a questa squadra, almeno fin ora, nonostante sia il pupillo da sempre apprezzato di Max Allegri. Anche lui potrebbe preparare le valigir e fare esperienza altrove. Infine Danilo, il tuttofare bianconero, spesso capitano, ma soprattutto vacillato in vari ruoli da Allegri, addirittura essendo chiamato in causa anche per dirigere il ruolo di mediano in altrettanti casi. Dunque serve una ripulita e vari nomi sembrano essere già al vaglio delle ricerche.

I primi nomi circolanti: da un giovane a uno svincolato di lusso

Tra i primissimi profili che emergono ci sono varie idee, chi tra più percorribile e chi meno. Uno che piace è Ivan Fresneda, giovanissimo 2004 del Real Valladolid, che tanto piace ad’Allegri per il futuro. Pista che appare però più difficile da raggiungere. Per questo i bianconeri vogliono provare ad’arrivare a Sergi Roberto. Il terzino spagnolo da una vita al Barcellona, andrà in scadenza il prossimo giugno, e l’idea di convincerlo a cambiare maglia stuzzica la Juventus, che si regalerebbe un terzino esperto e all’avanguardia. E c’è sempre l’idea Karsdorp della Roma.