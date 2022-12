Calciomercato, l’Al Nassr non si ferma più: dopo Cristiano Ronaldo altro ex ‘Blancos’ in arrivo

La squadra di Rudi Garcia sogna in grande

Calciomercato, Sergio Ramos raggiunge Ronaldo?

Secondo Marca l’Al Nassr di Garcia sogna un altro colpo dopo l’arrivo(manca solo l’ufficialità) di Cristiano Ronaldo. I dirigenti dell’Al Nassr starebbe pensando infatti all’arrivo di Sergio Ramos, difensore in uscita dal Psg e che ritroverebbe proprio il campione portoghese.

Nelle prossime ore la dirigenza dell’Al Nassr proporrà l’offerta ufficiale al calciatore per convincerlo a portarlo in Arabia Saudita. Sarebbero due colpi pazzeschi per l’ex allenatore di Roma e Lione, Rudi Garcia.