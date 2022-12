Calciomercato Lazio, tante le big su Luis Alberto: Tare prepara l’alternativa

Non soltanto se ne vogliono assicurare le prestazioni ma lo affermano pure esplicitamente e senza nascondersi. I dirigenti del Cadice, compagine della Primera division iberica che occupa al momento il penultimo posto in campionato, esprimono il desiderio che “Luis Alberto giochi nella propria formazione questa stagione”. E aggiungono: “il club lo vuole, il giocatore anche”. Lo ha dichiarato l’emittente spagnola COPE.

I dettagli economici del possibile trasferimento

Al Cadice si dicono quindi fiduciosi che il giocatore intenda lasciare la Lazio per proseguire la sua avventura calcistica in Spagna. Gli ostacoli alla trattativa, però, non mancano. In primo luogo riguardo allo stipendio percepito dal giocatore in biancazzurro. Luis Alberto è infatti a libro paga della società romana per la somma di oltre tre milioni di Euro, cifra che il Cadice non sarebbe forse in grado di assicurargli.

Il corteggiamento del Valencia

Ma a essersi infatuati calcisticamente del centrocampista di San Josè del Valle classe 1992 , nella terra delle nacchere e del flamenco, non è il solo Cadice. Si parla infatti anche di un corteggiamento da parte del Valencia anche se, a quanto si apprende dalle ultime voci, Gennaro Gattuso avrebbe fatto un passo indietro. Ad avvalorare un approdo al Cadice da parte di Luis Alberto vi è però un’autentica dichiarazione d’amore che il giocatore avrebbe rilasciato al club: “il mio sogno – ha infatti affermato – è vestire la loro maglia, è una cosa che ho chiara nella mia testa, spero diventi realtà, è uno dei miei sogni, mi piace Cadice, la squadra e lo stadio”. La Lazio è avvisata. Per sostituire il calciatore piace sempre Ilic dell’Hellas Verona.