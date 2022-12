Calciomercato Milan, i rossoneri tremano: Manchester City pronto a offrire 12 milioni all’anno per Leao

Calciomercato Milan, tutte le mosse rossonere

Il calciomercato del Milan entra nel vivo, infatti, con l’apertura della finestra invernale i rossoneri cercheranno di sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Il Real Madrid che, con aria minacciosa e sorpresa, richiede Brahim Diaz ed il Manchester City che fa all-in su Leao. I Citizen hanno clamorosamente offerto al Milan il completo cartellino di Jack Grealish, comprato per una cifra di 120 milioni di sterline, come possibile contro partita di Leao. Maldini non ci sta e declina l’offerta, facendo sapere che non accetterà contropartite ma solo monetizzare.

Intanto, Massara, tiene d’occhio il reparto scouting del Milan che sta agendo bene soprattutto in Olanda. Se il City aumenterà l’offerta i rossoneri potrebbero clamorosamente accettare l’offerta per reinvestire poi tutto sul mercato.