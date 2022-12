Calciomercato Napoli, il centrocampista verso la cessione: De Laurentiis pronto a sborsare 40 milioni per il suo sostituto

Calciomercato Napoli, Demme verso la Bundesliga

Il Napoli oltre ad essere rimo in classifica è anche uno dei più attivi sul mercato e visti i calciatori in uscita(Demme) starebbe pensando ad un grande nome per il futuro. Si perchè il centrocampista di Spalletti potrebbe lasciare il club partenopeo già a gennaio, come riportato da Alfredo Pedullà. “Diego Demme dovrà prendere presto una decisione sul suo futuro. E c’è un mese di tempo, quindi niente fretta. Dopo i contatti con la Salernitana che non hanno portato a un’intesa, nelle ultime 48 ore due club di Bundesliga hanno manifestato un certo interesse: si tratta di Bayer Leverkusen e Stoccarda”.

Calciomercato Napoli, trovato il sostituto di Demme

“Ce ne sarebbe un terzo che potrebbe materializzarsi più avanti. Demme ha compiuto da poco 31 anni, vuole giocare di più, sarà lui a decidere. Il suo contratto scade nel 2024, il Napoli lo libererebbe per 4-5 milioni ma anche in prestito con diritto di riscatto a patto che il club acquirente si carichi tutto l’ingaggio. Il Napoli per la verità non vorrebbe privarsene, ma lascerà la decisione a Demme considerato il suo desiderio di giocare di più”, conclude Pedullà. Intanto la società starebbe lavorando al suo sostituto che porta il nome di Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, con il club bergamasco che chiede però 40 milioni di euro.