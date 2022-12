Calciomercato Roma, Frattesi verso la Premier League: Tiago Pinto accelera

Calciomercato Roma, Tiago Pinto punta Frattesi

La Roma ne ha fatto un suo oggetto del desiderio ormai da tempo. Ma lui, Davide Frattesi, sarebbe corteggiato anche al di là della Manica da alcune realtà di Premier League. Lo dichiara a Sky Sport l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali.

La società vorrebbe trattenerlo ma le richieste sono molte

Poco prima che avesse inizio l’amichevole tra Sassuolo e Inter, infatti, l’ad dei neroverdi ha dichiarato: “abbiamo richieste su qualche giocatore, noi vorremmo tenere tutti compreso Frattesi , stiamo comunque alla finestra e vediamo che opportunità ci saranno. Carnevali ha aggiunto che il Sassuolo ha le antenne maggiormente puntate sui giocatori in possibile entrata che non su quelli in potenziale uscita.

“Con la Roma rapporto importante”

Pur se ha ammesso che “con la Roma abbiamo costruito un rapporto importante”, Carnevali non nega che Frattesi abbia i riflettori puntati anche da parte della Premier League inglese, opportunità che sarebbe per la sua carriera la ciliegina sulla torta.