Calciomercato Roma, l’attaccante dirottato verso la Premier: tanti i club su di lui

Sirene inglesi per Abraham

La Roma ora ha paura davvero. Secondo il giornalista inglese Dean Jones, dopo l’obbiettivo Gakpo sfumato, i Red Devils starebbero pensando a Tammy Abraham per rinforzare il proprio reparto offensivo. La punta inglese non sta vivendo la sua miglior stagione ma un ritorno in patria, dove è stato lanciato, potrebbe fruttare la sua rinascita.

Manchester United e non solo, la clausola rivitalizza il Chelsea

Tammy Abraham è stato acquistato dalla Roma nell’estate 2021 per 40 milioni di euro ma il Chelsea si è riservato il diritto di recompra nell’estate 2023 per una cifra intorno agli 80 milioni. Quindi sarà un’estate bollente quella che caratterizzerà Trigoria con club inglesi pronti a fare spesa in Serie A.