Liga: Atletico Madrid-Elche, probabili formazioni e dove vederla

Torna in campo la Liga ma soprattutto l’Atletico Madrid di Simeone nella sfida contro l’Elche valida per la 15 giornata. Dopo la delusione Mondiale torna in campo Griezmann, pronto a fare coppia d’attacco con lo spagnolo Morata.

Atletico Madrid-Elche, probabili formazioni:

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Reinildo, Gimenez, Savic, Molina; Llorente, Koke, Saul, Carrasco; Morata, Griezmann. Allenatore: Simeone. Indisponibili: –

Probabile formazione Elche (3-4-3): Badia; Verdù, Roco, Bigas; Josan, Guti, Mascarell, Clerc; Milla, Boyè, Fidel. Allenatore: P-Machin. Indisponibili: Gumbau

Atletico Madrid-Elche, dove vederla:

Il match sarà visibile in diretta streaming su DAZN, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet, smartphone).