Ligue 1: Marsiglia-Tolosa, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la vittoria del Psg, spazio anche al Marsiglia di Tudor che questa sera affronta il Tolosa. Il tecnico ex Hellas Verona si affida ancora una volta al tridente formato da Under, Payet e Sanchez.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Tolosa

MARSIGLIA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares; Ünder, Payet; Sanchez.

TOLOSA (4-3-3): Dupé; Sylla, Rouault, Nicolaisen, Diarra; Dejaegere, Spierings, van den Boomen; Ratão, Dallinga, Chaïbi.

Marsiglia-Tolosa, dove vederla:

Il match valido per la sedicesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203).