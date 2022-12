L’Inter doma in amichevole il Sassuolo(0-1): ancora a segno Dzeko

L’Inter va, battuto il Sassuolo

Più che un’avversaria, ormai, la può considerare come una bestia nera. Già sconfitto in campionato per 2-1 sul proprio terreno lo scorso 8 ottobre nella nona giornata di campionato, il Sassuolo mastica ancora amaro con l’Inter, anche se stavolta in amichevole. Al “Mapei Stadium- città del Tricolore”, infatti, i nerazzurri si sono imposti per 1-0 archiviando con i botti il 2022 e facendo capire al Napoli le loro intenzioni bellicose per la ripresa della stagione dopo la pausa dovuta ai mondiali del Qatar.

L’impronta decisiva di Edin Dzeko

A spegnere la luce degli emiliani, ancora una volta, è stato Edin Dzeko che già lasciò loro un brutto ricordo in campionato realizzando la doppietta in risposta alla rete di Frattesi. Il bosniaco ex Roma aveva già fatto capire di avere lucidato bene piedi e scarpette per regalarsi gloria in avvio di gara e ha poi confermato il suo stato di grazia al 18 ‘ della ripresa violando la porta neroverde dopo avere ricevuto la sfera da Bastoni. Filippo Inzaghi ha dovuto fare i conti con tre assenze non proprio di secondo piano come quelle di De Vrij, Brozovic e del fresco campione del mondo con l’Argentina Lautaro Martinez. L’armeno Henrikh Mkhitaryan, autore di una rete poi annullata nel primo tempo, ha fatto per un po’ fibrillare l’ambiente nerazzurro per un infortunio ma si è trattato alla fine di una lombalgia che lo ha comunque costretto a uscire anzitempo dal terreno di gioco. Inzaghi ha avuto buone indicazioni sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku che è stato in campo per 83 minuti.

Napoli avvisato

La vittoria contro il Sassuolo è suonata anche come un avviso in codice al Napoli che suona più o meno così: per lo scudetto ci siamo anche noi e ce la giocheremo fino in fondo. E sarà proprio con la squadra partenopea di Luciano Spalletti che i nerazzurri dovranno misurarsi alla ripresa del fiato della stagione nel 2023 alle 20.45 al “Meazza”. Per il Sassuolo di Alessio Dionisi bussa invece alla porta l’impegno contro la pericolante Sampdoria. Il tecnico neroverde, pur nella sconfitta, ha comunque avuto buone indicazioni dai suoi e pur dovendo fare i conti anch’egli con defezioni di tutto rilievo come quelle di Berardi, Laurientè e Consigli.