Massimo Moratti: “Pelé aveva firmato per l’Inter, ma mio padre…”

Pelé era dell’Inter

È un periodo molto buio per la storia del calcio. Dopo Mihajlovic, si spegne all’età di 82 anni il miglior giocatore della storia brasiliana: Pelé. Massimo Moratti, in passato, ha raccontato un aneddoto sul possibile approdo di O’Rei in Europa e più precisamente all’Inter: “Ricordo perfettamente che avevamo preso Pelé per la stagione 1958-59, lui era il ragazzino capace di stupire il mondo in Svezia, papà scattò subito e se lo assicurò, anticipando altre società interessate. Contratto regolare, firmato e solo da depositare. Ma appena la cosa fu orecchiata in Brasile, la gente si scatenò contro i dirigenti. E allora come fai… Trovi un esagitato che davvero va ad aggredire il presidente del Santos… Non era più un affare calcistico ma un caso di coscienza e così papà stracciò quel contratto. A malincuore, dovette aderire alla richiesta del presidente del Santos: dall’altra parte del telefono c’era un uomo preoccupatissimo per la sua incolumità… “.