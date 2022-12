Milan, Maignan ancora infortunato | La scelta di Pioli

Rivederlo in campo, per il momento, non è possibile. Mike Maignan, ancora in preda a un infortunio, dovrà sottoporsi a una serie di esami dopo l’Epifania. Il tecnico Stefano Pioli sta quindi meditando su chi possa sostituirlo tra i pali.

Ciprian Tatarosanu o Antonio Mirante?

La scelta del tecnico rossonero, secondo quanto riferisce “La Gazzetta dello Sport”, sarebbe ristretta a due nomi: il primo è il rumeno Ciprian Tatarosanu accreditato finora di quindici presenze, il secondo Antonio Mirante, ex tra le altre di Juventus, Parma, Bologna e Roma classe 1983.

La buona prova di Mirante a Dubai

Mirante ha suscitato un’ottima impressione nell’amichevole disputata dai rossoneri a Dubai contro il Liverpool e questo ha fatto salire la considerazione nei suoi confronti. In vista dell’amichevole contro gli olandesi del Psv Eindhoven, squadra nella quale militò in passato un ex rossonero come il belga Eric Gerets, la scelta di Pioli potrebbe convergere proprio sull’estremo difensore di Castellamare di Stabia.