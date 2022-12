Ultime amichevoli del 2022: Sassuolo-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Per l’ultima amichevole del 2022 torna in campo la formazione di Inzaghi in un antipasto di serie A visto che i nerazzurri affronteranno il Sassuolo prima della sfida di gennaio contro il Napoli. Tanti i titolari per le due squadre, dal ritrovato Berardi fino all’ex Pinamonti. Inzaghi ritrova la coppia d’attacco Dzeko-Lukaku.

Sassuolo-Inter, probabili formazioni:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio; Matheus Henrique, Frattesi; Berardi, Traoré, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku. Allenatore: Inzaghi.

Sassuolo-Inter, dove vederla:

Sassuolo-Inter sarà visibile su Sky, in particolare su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)