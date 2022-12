Calciomercato Inter, Dzeko vuole restare: la proposta di Marotta

Calciomercato Inter, i nerazzurri vogliono rinnovare Dzeko

Il mercato dell’Inter riguarda anche le varie situazioni dei giocatori a scadenza di contratto: Edin Dzeko è uno di questi, il bosniaco vedrà terminare il suo legame con i nerazzurri a fine stagione ma la dirigenza ha già fatto sapere la sua intenzione di prolungare il rapporto con il centravanti.

Mercato Inter, ecco la proposta dell’Inter per Dzeko

Come riporta Tuttosport, le parti si sono date appuntamento per la fine del mercato ma i tempi potrebbero essere anticipati a dopo il match di Supercoppa a Riad con il Milan. Di certo il centravanti non andrà a guadagnare i 5 milioni netti che percepisce ora, ma probabilmente la cifra si “giocherà” sui bonus per abbassare il fisso e garantire comunque al giocatore un ingaggio commisurato a quanto fatto in campo.