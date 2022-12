Calciomercato Inter, la decisione del PSG su Skriniar

Calciomercato Inter, i tifosi attendono il rinnovo di Skriniar

La situazione Milan Skriniar – Inter cambia giorno dopo giorno. In estate il calciatore era vicinissimo alla cessione e sembrava cosa fatta il suo trasferimento al PSG. Tuttavia, il difensore indossa ancora la maglia nerazzurra anche se il rinnovo del contratto con l’Inter tarda ad arrivare, anche se ormai sembra quasi certa la sua permanenza qui a Milano. Tra l’altro, dopo l’amichevole col Sassuolo, lo slovacco ha pubblicato una sua foto con fascia da capitano al braccio e con la descrizione che recitava “Forza Inter”; post che sicuramente ha reso felici i tifosi nerazzurri.

Calciomercato Inter, il PSG ha cambiato i priori obiettivi: si allontana Skriniar

Un altro elemento che potrebbe destare felicità per i tifosi dell’Inter sono le parole pronunciate nelle ultime da Galtier, tecnico del PSG. L’allenatore dei parigini si è espresso così per quanto riguarda il mercato: “Abbiamo El Chadaille, che ha un enorme potenziale. Cercare un difensore significherebbe bloccare lo spazio per lui. Il club vuole promuovere i suoi giovani talenti”. Leggendo le sue dichiarazioni, sembra abbastanza chiaro che abbia chiuso le porte a Skriniar, ma mai dire mai.