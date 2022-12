Calciomercato Juventus, l’ultima idea per la fascia arriva dal Belgio: di chi si tratta

Calciomercato Juventus, Cherubini studia le mosse

La Juventus è in cerca di un terzino destro per sostituire e far riposare Cuadrado o eventualmente Danilo, che finora ha giocato tutte le 15 giornate di Serie A che si sono disputate. I bianconeri riprenderanno il campionato il 4 gennaio, quando il mercato si sarà già aperto da un paio di giorni, e sfideranno la Cremonese di Alvini. La squadra di Allegri deve riprendere quella risalita di campionato che vi era stata nelle ultime partite prima della pausa mondiale, ma soprattutto i giocatori del tecnico livornese dovranno essere bravi a non farsi influenzare dalle questioni fuori campo che tormentano Continassa. La Juventus vorrebbe accontentare la richiesta di mercato del proprio tecnico, e avrebbe così trovato come indiziato numero uno Iván Fresneda.

Juventus: chi è Iván Fresneda e quanto costa

Fresneda è un terzino destro classe 2004, in carica al Valladolid, il cui presidente è un certo Ronaldo Nazario Da Lima, che si sta mettendo sempre di più in mostra nella Liga, e che sta riuscendo a ritagliarsi sempre più spazio, finora 6 partite per lui. Il ragazzo nato a Madrid, che domani sfiderà il Real, piace moltissimo alla dirigenza della Juventus, che però è insicura sulla valutazione che il club ne fa: 30 mln € o non se ne parla.

Le alternative a Fresneda

Proprio per questi motivi la Vecchia Signora sta sondando dei possibili sostituti e alternative a al terzino spagnolo, che sembrerebbero ricadere nei nomi di Karsdorp, Diogo Dalot e Mæhle. Il primo di questi, Rick Karsdorp, lascerà sicuramente la Roma, visto il conflitto che si è creato tra lui e Mourinho, dopo che il tecnico lo ha pubblicamente messo in cattiva luce in una conferenza stampa, ma per una cifra non inferiore ai 10-12 mln €. La seconda alternativa è Diogo Dalot, che conosce già il nostro campionato essendo stato al Milan, ma che ha da pochi giorni prolungato di un anno il suo contratto con il Manchester United. Infine la Juventus sta pensando di poter sostituire Fresneda con Mæhle; il terzino danese dell’Atalanta potrebbe lasciare Bergamo con un prestito con diritto di riscatto. Le opzioni che la Juventus ha individuato per il ruolo di terzino destro sono molteplici, ora sta solamente alla società decidere se puntare su un giovane come Fresneda, molto costoso, o se “accontentarsi” di altre alternative.