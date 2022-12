Calciomercato Juventus, nuova pista per la fascia: arriva l’ivoriano?

Calciomercato Juventus, Cherubini tratta altri acquisti

La Juventus accelera sul mercato, visto che la squadra di Allegri ha bisogno di un paio di acquisti per gennaio. E proprio di questo ha parlato Gianluca Di Marzio nel pezzo firmato al Corriere della Sera. “La nostra serie A si accontenterà di scambi e prestiti, sempre che non arrivi qualche cessione a creare i presupposti di un investimento altrimenti non sostenibile. La Juventus si muoverà concretamente solo se dovesse partire McKennie, corteggiato in Inghilterra dal Bournemouth. La richiesta bianconera sarà di almeno 40 milioni, necessari per ripianare un po’ le perdite e cercare nel caso un’alternativa a Cuadrado sulla destra. Tra i giocatori considerati pronti piacerebbe Singo del Toro, mentre il giovane spagnolo Fresneda (2004, Real Valladolid) è al primo posto nella lista dei talenti su cui costruire il futuro”.