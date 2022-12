Calciomercato Lazio, il giocatore ha chiesto la cessione | Le ultime

Calciomercato Lazio, Maximiano in partenza: no di Lotito e Tare

Luis Maximiano, portiere della Lazio arrivato quest’ anno a Roma e finito in panchina dopo un inizio non brillantissimo ha chiesto al club biancoceleste la cessione. Il calciatore spinge per il ritorno in Spagna visto che il Cadice si è mosso per riportare in patria il portiere. Secondo “Il Messaggero” però il club di Lotito avrebbe rifiutato prontamente perchè aspetterebbe la giusta offerta visto che Tare è concentrato sugli svincolati visto che piacciono Caprile del Bari e Confente del Vicenza.