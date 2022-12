Calciomercato Lazio, Sarri aspetta il vice Immobile: c’è l’offerta per il prestito

Un ex Samp per far rifiatare Immobile

La Lazio è alla continua ricerca di un vice Immobile e chissà che il sostituto non possa arrivare già a gennaio. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo nome nella testa di Tare: Federico Bonazzoli. L’attaccante è di proprietà della Salernitana che, in caso di addio dell’ex Samp, proverebbe a riportare all’Arechi Milan Djuric.

Idea prestito per portare Bonazzoli a Roma

Igli Tare starebbe pensando a una formula che gli garantirebbe di valutare il giocatore e non “buttare” via i soldi come successe con Muriqi. La proposta riguarda un prestito ma la Lazio sta riflettendo se definirlo come prestito secco o con diritto di riscatto.