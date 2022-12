Calciomercato Milan, Origi ha deluso: Maldini studia l’alternativa

Per l'attacco il Milan pensa a Kolo Muani

Calciomercato Milan, Origi finora è stato una delusione

C’è anche l’attacco nei pensieri del calciomercato del Milan: tutto ruota attorno al nome di Divock Origi, arrivato quest’estate per rinforzare il reparto d’attacco dei rossoneri ma mai risultato decisivo a causa di una lunga serie di problemi fisici. Il belga è finora una delusione di mercato, e per questo Maldini e Massara stanno valutando un colpo in attacco.

Mercato Milan, il nome per l’attacco è Kolo Muani dell’Eintracht Francoforte

Secondo quanto riporta Tuttosport, tutti gli indizi indicano il nome di Randal Kolo Muani, francese classe 1998, attualmente in forze all’Eintracht Francoforte, il quale ha alzato le proprie richieste a 35 milioni dopo le sue ottime prestazioni in Coppa del Mondo. Operazione che, visto l’alto costo del cartellino, potrebbe essere facilitata dalla cessione in estate di Rafael Leao.