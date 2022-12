Calciomercato Roma, sirene inglesi per Zaniolo

Calciomercato Roma, ancora lontano il rinnovo di Zaniolo

Siamo agli sgoccioli del 2022 ma del rinnovo di Zaniolo non vi è traccia. La trattativa tra la Roma e il giocatore è in stand by, e diversi club osservano la situazione. Il contratto di Zaniolo scade nel 2024 e per il rinnovo chiede almeno 4 milioni netti a stagione, ingaggio che peserebbe parecchio sulle casse dei capitolini. La Roma non vorrebbe cedere il giocatore per una cifra inferiore ai 55/60 milioni di euro; in estate, infatti, Zaniolo era vicino alla Juventus, con la quale aveva trovato anche l’accordo, ma la trattativa è sfumata perché i bianconeri e la Roma non avevano trovato l’accordo.

Calciomercato Roma, dalla Premier arrivano offerte per Zaniolo

Da Zaniolo i tifosi si aspettavano una grande stagione, ma per ora sta disputando una stagione più o meno mediocre. Nonostante stia giocando al di sotto delle aspettative, però, il classe ’99 ha diversi pretendenti, soprattutto in Premier League. Arsenal e Tottenham in passato si erano interessate a lui e, nelle ultime ore, il Newcastle avrebbe espresso il proprio interesse per Zaniolo, anche se lui non sembra molto affascinato da un trasferimento in Premier.