Calciomercato Serie B: il Bari sogna Pavoletti, un Vichingo per il Parma

Si infiamma il calciomercato di Serie B

Sul piatto del Calciomercato di Serie B sono protagonisti gli attaccanti, con alcune Big che sono pronte a fare richieste a club di Serie A.

Il Bari già la scorsa estate ci aveva provato con Pavoletti, ma vinse la volontà del giocatore di rimanere a Cagliari, ma adesso le frizioni con la tifoseria hanno fatto allontanare l’ex Genoa, ed il club pugliese potrebbe affondare il colpo per avere un attacco atomico insieme a Cheddira.

Il Parma ha bisogno di un bomber, e per questo ha preso informazioni dal Monza, piace Gytkjaer che non sta trovando spazio in A, mentre è in uscita Inglese. Anche il Pisa è alla ricerca di una punta visto che Cissè è destinato ad andare al San Gallo, piace Da Graca della Juventus, un profilo interessante per la squadra di D’Angelo.

Infine la Ternana cerca un centrocampista, Palumbo potrebbe andare alla Sampdoria, occhi su Castagnetti della Cremonese che non sta trovando spazio in serie A.