Le migliori auto sportive low cost

Ma chi l’ha detto che per avere un’automobile sportiva bisogna per forza spendere una fortuna? Il mercato automobilistico è talmente ampio e grande che permette di trovare una serie di automobili sportive a prezzi non troppo alti. Bando alle ciance e passiamo subito al sodo: ecco quali sono le automobili sportive low cost che non costano un’esagerazione.

Toyota Yaris GR

Partiamo subito in quarta con le asiatiche, tra le quali si fa notare la Toyota Yaris GR, la testa di serie a trazione integrale. Questa automobile sportiva vanta un motore da 1.6 tre cilindri a benzina per far viaggiare ben 261 cavalli. Il design della Toyota combina le caratteristiche sportive con quelle da rally, diventando molto apprezzata dai giovani. I volumi posteriori sono un po’ striminziti, ma d’altronde è una sportiva mica una vettura famigliare. Il listino parte da 39.900 euro. Tuttavia, esistono anche altre soluzioni alternative all’acquisto per avere una sportiva giapponese; infatti, Movenzia propone Toyota noleggio a lungo termine per mettersi finalmente alla guida di un’automobile sportiva senza doverne diventare per forza proprietari.

BMW Z4

La BMW Z4 risulta essere una delle automobili sportive più amate. Sebbene alle sue spalle vanti una lunga storia, non significa che il suo design sia datato o fuorimoda. Le dimensioni della BMW Z4 sono ridotte: meno di 4 metri e mezzo di lunghezza e un passo di appena 250 cm. La cappotta superiore è in tela per rendere i giri in auto ancora più divertenti. Il motore a 197 CV aiuta a raggiungere velocità niente male. Il prezzo base sta a 43.800€ fino a 66.800€ nella versione 3.0 automatica a 250 CV.

Audi TT

Nella classifica delle migliori automobili sportive low cost non poteva mancare l’Audi TT che è una vera pietra miliare per gli appassionati di velocità. È uno dei grandi successi della casa tedesca che ha rivisto più volte nel tempo la vettura, sebbene le linee arrotondate del cofano sono rimaste tali. Al di sotto del cofano, romba un motore benzina 2.0 da 254 CV. Per restare sotto ai 50 mila euro, basta non esagera con gli optional ma senza rinunciare alle quattro ruote motrici che la tengono ben salda alla strada.

500 Abarth

Tra le automobili sportive low budget la 500 Abarth è un must have per i veri appassionati. Il design è quello classico della citycar più diffusa all’estero che diventa un vero cavallo di battaglia della torinese Fiat, ora FCA. Linee arrotondate e morbide che nascondono un carattere aggressivo e battagliero. Le dimensioni compatte fanno sì che più che un’automobile, questo diventi un proiettile in grado di raggiungere i 100 km/h in pochi secondi. C’è davvero l’imbarazzo della scelta in merito ad allestimenti, optional e alimentazioni del motore: una vasta gamma che accontenta praticamente tutti gli amanti della velocità. Stare alla guida di una 500 su cui spicca il logo dello scorpione di Abarth fa sembrare di esser in gara, sempre restando sotto la soglia dei 35 – 40 mila euro.