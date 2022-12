Roma, sanzione disciplinare per Karsdorp: l’olandese accelera la cessione

Nuovo capitolo tra Karsdorp e la Roma

Continua lo scontro a Trigoria tra dirigenza e giocatore. Continua la telenovela legata a Rick Karsdorp. Dopo gli episodi di novembre caratterizzati prima dalle accuse di Mourinho, che parla di poca professionalità da parte del giocatore, e poi dall’assenza dell’olandese agli allenamenti. Proprio per quest’ultima cosa, la Roma avrebbe preso una decisione.

Karsdorp rischia una multa salata

I giallorossi hanno avviato la procedura di arbitrato per poter assegnare all’olandese una multa più salata di quello che prevede il contratto collettivo dei calciatori. Tale contratto, infatti, prevede che non si possa superare il 5% di una mensilità lorda per le multe ai propri tesserati. Sul terzino c’è l’interesse del Fulham pronto a offrire 6 milioni di euro alla Roma.