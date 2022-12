Tottenham: un ex Milan alla corte di Conte

Il Tottenham stringe per un centrocampista ex Milan

Il tottenham è alla ricerca di un centrocampista, Conte ha dato a Paratici la lista dei desideri che in prima posizione vede l’ex Milan Kessie, caduto in disgrazia a Barcellona dove non riesce a trovare un posto da titolare.

Il Ds del Tottenham ha offerto al Bercellona circa 20 milioni di euro, il Barcellona ci pensa e magari alzando l’offerta con eventuali bonus, l’affare potrebbe davvero andare in porto.

Nel caso in cui il Barcellona non accettasse, il piano B per il Tottenham è rappresentato da Bissouma del Brighton, che però de Zerbi non vorrebbe lasciar andare via, anche se l’ex allenatore del Sassuolo sarebbe disposto ad accettare il trasferimento del centrocampista in cambio di Frattesi.