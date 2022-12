UFFICIALE – E’ fatta per Cristiano Ronaldo all’Al Nassr: c’è l’annuncio

Il fuoriclasse portoghese giocherà in Arabia Saudita

“Questo è un qualcosa di più della storia in divenire. Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere successi ancora più importanti, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra Nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa”. Mancava solamente l’annuncio ora è arrivata anche l’ufficialità, Cristiano Ronaldo, ex attaccante di Juventus, Real Madrid e Manchester United, ha finalmente firmato il suo contratto fino al 2025 con la squadra di Rudi Garcia.