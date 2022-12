Brighton-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

I Gunners tornano in campo

Avversario non facile per i Gunners che se la dovranno vedere contro il Brighton di Roberto De Zerbi.

Brighton-Arsenal, probabili formazioni:

BRIGHTON (4-2-3-1): Sanchez; Veltman, Dunk, Colwill, Estupinan; Gross, Caicedo; March, Lallana, Mitoma; Trossard. All. De Zerbi.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Nketiah. All. Arteta.

Brighton-Arsenal, dove vederla:

Sky dà la possibilità ai propri abbonati di vedere il match in streaming, visto che il match sarà visibile sia su Sky Go che NOW TV.