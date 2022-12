Calciomercato Bari: il Toro mette sul piatto 5 milioni per Cheddira, ma non solo

Il Torino punta forte su Cheddira

Dopo lo splendido inizio di stagione in Serie B con il Bari che lo vede capocannoniere solitario, ed il mondiale con la maglia del Marocco, Cheddira è diventato l’oggetto dei desideri di molti club in Serie A.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il Ds granata Vagnati, ha messo sul piatto 5 milioni di euro per l’attaccante marocchino, oltre ai prestiti di Seck e Bayeye due giocatori che ocn Juric non trovano spazio.

Il Torino è quindi pronto a portare in granata il forte attaccante, perchè ritenuto funzionale al gioco, anche se il Bari al momento non vuole privarsi di Cheddira, anche se 5 milioni in questo momento farebbero gola a tanti club.