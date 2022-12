Calciomercato Inter, il Borussia si oppone per Thuram | Marotta anticipa l’acquisto già a gennaio

Inter, Thuram rimane in Germania fino a giugno

L’Inter sta seguendo, ormai da un paio di mesi, Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach. Il giocatore francese, nato a Parma, il cui padre è Lilian Thuram, campione del mondo con la Francia e che ha vestito la maglia di Parma e Juventus in Italia, sembrava che potesse lasciare la Bundesliga già a gennaio, viste le tante squadre che si erano interessate a lui, Bayern Monaco e Inter su tutte, e visto che il suo contratto con i “Puledri” (soprannome che venne dato al club nel 1965 quando salì in Bundesliga) scadrà il prossimo 30 giugno. Thuram sembra destinato a giocare nel nostro campionato, infatti l’Inter stessa un anno fa, si dimostrò molto interessata al giocatore, ma poi la trattativa non andò a buon fine, a causa di un infortunio al ginocchio che il francese si procurò.

Calciomercato Inter, il Borussia fa muro per Thuram

Marotta e Ausilio non ci avevano visto male sulle qualità del giocatore, che infatti in questa stagione è esploso, e finora in sole 15 partite ha messo a referto 10 gol, che gli permettono di essere secondo nella classifica marcatori a pari merito con Füllkrug (Werder Brema), e ha fornito anche 3 assist. In queste ultime ore però, la possibilità di vedere Thuram con una nuova maglia già a gennaio parrebbe molto bassa; infatti la dirigenza del Borussia Monchengladbach starebbe valutando di trattenere il francese, insieme a Sommer e Bensebaini – anche loro in scadenza – fino a giungo. Così facendo la società bianconera non incasserebbe qualche milione dalle loro cessioni, ma si assicurerebbe le loro prestazioni fino a fine stagione, dove il club spera di poter rientrare in qualche competizione europea. L’Inter perciò, prima di poter affondare il colpo Thuram, dovrà aspettare fino a giugno, quando il contratto del giocatore scadrà e sarà così libero di approdare in una nuova squadra a parametro zero.