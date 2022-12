Calciomercato Inter, Zhang apre gli acquisti: cinque alternative per il dopo Skriniar

Calciomercato Inter, Inzaghi aspetta un difensore

Aspettando la ripresa del campionato, l’Inter continua a lavorare alla situazione acquisti a pochi giorni dall’inizio del mercato. Oltre agli acquisti, Beppe Marotta deve risolvere però anche il problema rinnovi con Skriniar che però potrebbe partire. Ed ecco però che l’ad dell’Inter potrebbe cautelarsi con una serie di nomi, come scritto da “La Repubblica”: “Al termine della stagione il centrale può lasciare l’Inter a parametro zero, con il Psg sempre pronto a esaudire le richieste economiche del suo entourage. Il club parigino ha già presentato un’offerta di 8 milioni di euro più bonus come ingaggio netto. L’Inter, vista la situazione finanziaria, non può spingersi oltre i 6 milioni, più bonus, e non aspetterà all’infinito la risposta dello slovacco, chiamato entro la metà di gennaio a dare una risposta a Marotta. Che nonostante l’offerta mostre da parte del Psg resta fiducioso sul rinnovo del classe 1995: sarebbe una vera e propria scelta di cuore.

La dirigenza nerazzurra, per non farsi trovare impreparata, lavora su più alternative (visto che a giugno probabilmente lasceranno anche de Vrij e D’Ambrosio). Smalling, anche lui a parametro zero, Scalvini – l’Atalanta chiede 30 milioni – e Koulibaly i nomi sul taccuino della società, ma non sono gli unici profili seguiti: Castello Lukeba – Lione, classe 2002, valutazione 15 milioni – e Becao dell’Udinese piacciono molto a Simone Inzaghi. Soprattutto il brasiliano, che può lasciare Udine per una cifra vicina ai 10 milioni di euro”, si legge.