Calciomercato Juventus, altra cessione per Cherubini: il terzino finisce in serie B

Calciomercato Juventus, Frabotta raggiunge Akè?

Aspettando gli acquisti per il mercato di gennaio, il ds della Juventus, Cherubini continua a lavorare sul fronte cessioni. Nella squadra di Allegri sono tanti i calciatori che potrebbero lasciare Torino per far fronte ad un nuovo acquisto come Fresneda o Karsdorp. Chi potrebbe infatti andare a farsi le ossa oltre Akè, direzione Genoa, è Frabotta, secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica.

Il terzino romano, cresciuto nelle giovanili della Juventus potrebbe infatti lasciare il Frosinone(via Juventus) per approdare al Genoa del neo allenatore Alberto Gilardino, dove ad attenderlo potrebbe esserci proprio Akè, visto che i due si conoscono dalle giovanili della Juventus, splendido settore portato avanti dai dirigenti bianconeri.